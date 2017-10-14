В Атырау задержан начальник отдела АО «НК Казавтожол» за получение взятки

После подписания договоров должностные лица нацкомпании стали вымогать у руководства подрядной компании денежные средства в качестве взятки.

13 октября 2017 года при координации прокуратуры области сотрудниками ДКНБ области задержан сотрудник АОФ АО «НК Казавтожол», сообщает Zakon.kz со ссылкой на прокурора Атырауской области Ерната Сыбанкулова.





По словам прокурора области 28 сентября 2017 года в ДКНБ области обратился гражданин Л. о фактах вымогательства денежных средств со стороны должностных лиц «Казавтожола» за различные действия и бездействия при осуществлении их компанией ремонтных работ автодорог области, которые они осуществляли выиграв конкурс по государственным закупкам.





Прокуратурой области сразу же были санкционированы негласные следственные действия, в результате которых факты подтвердились, при получении через посредника взятки в особо крупном размере 24628800 тг (73300 долларов США) от подрядной компании за подписание актов выполненных работ сотрудниками ДКНБ области задержан руководитель отдела АОФ АО «НК Казавтожол» К.





Как отметил прокурор области, после подписания договоров должностные лица нацкомпании стали вымогать у руководства подрядной компании денежные средства в качестве взятки.





В настоящее время, подозреваемый в порядке ст. 128 УПК водворен в ИВС УВД г. Атырау, проводится досудебное расследование по ч.4 ст. 366 Уголовного кодекса (получение взятки). Прокуратурой области ход расследования уголовного дела взят на контроль.





Фото: Алау-ТВ



