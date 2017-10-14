В Уральске перевернулась машина «скорой помощи» с пациентами

В машине «скорой помощи» помимо водителя находились фельдшер, врач и двое пациентов.

В Уральске машина «скорой помощи» столкнулась с легковым автомобилем марки LADA Priora. В результате ДТП карета «скорой помощи» перевернулась, передает портал « Мой Город ». ДТП произошло на улице Курмангазы.





«Скорая помощь» ехала на большой скорости, но без сирены. Мы столкнулись и скорая перевернулась», - рассказал водитель LADA Priora.





В машине «скорой помощи» помимо водителя находились фельдшер, врач и двое пациентов. О степени тяжести их травм не сообщается. Известно, что с места ДТП их увезли коллеги.





Водитель и пассажирка LADA Priora не пострадали.



