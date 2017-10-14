На космодроме Байконур готовятся к повторному запуску ракеты «Союз 2.1а»
14 октября 2017, 13:58
На сайте Роскосмоса ведется трансляция подготовки к старту на 31 площадке космодрома Байконур.
На космодроме Байконур завершаются последние приготовления к запуску ракеты-носителя «Союз 2.1 а» с космическим грузовиком «Прогресс МС-07», старт которой был отложен на двое суток, передает МИА «Казинформ».
На сайте Роскосмоса ведется трансляция подготовки к старту на 31 площадке космодрома Байконур. Пуск назначен на 14 часов 46 минут по времени Астаны.
Как сообщили специалисты космодрома, было принято решение о запуске космического грузовика к МКС по старой, двухсуточной программе. Несостояшийся 12 октября запуск планировалось впервые провести по короткой, трехчасовой системе полета.
Фото: Роскосмос
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