Осколки старой Франции: заброшенные здания невероятной красоты
14 октября 2017, 14:10
Фотограф работал над этим проектом пять лет и фотографировал здания разного назначения — от старых домов до церквей и замков.
Оставленные людьми и поросшие быльем здания всегда привлекают своей неповторимой аурой, будь то Франция, Россия или любая другая страна. 30-летний голландец Роман Робрук (Roman Robroek) специализируется на съемке таинственных заброшенных мест, наполненных неповторимым колоритом.
За свою карьеру фотографа заброшек Роман побывал более чем в пяти сотнях покинутых людьми мест. Недавно он представил на суд публики серию снимков заброшенных зданий во Франции. Он работал над этим проектом пять лет и фотографировал здания разного назначения — от старых домов до церквей и замков.
Лестница-глаз.
Заброшенный морг.
Покинутая комната с креслами.
Каминный зал.
Фортепиано.
Заброшенная гостиная.
Птичья клетка в заброшенной больнице.
Заброшенная оранжерея.
Еще одна брошенная оранжерея.
Заброшенная диспетчерская.
Монастырь.
Заброшенная церковь с обломками на полу.
Лестница.
Снова заброшенная церковь.
Часовня, сквозь пол которой проросли деревья.
Источник: Bored Panda
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