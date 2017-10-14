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Осколки старой Франции: заброшенные здания невероятной красоты

14 октября 2017, 14:10

Фотограф работал над этим проектом пять лет и фотографировал здания разного назначения — от старых домов до церквей и замков.

Оставленные людьми и поросшие быльем здания всегда привлекают своей неповторимой аурой, будь то Франция, Россия или любая другая страна. 30-летний голландец Роман Робрук (Roman Robroek) специализируется на съемке таинственных заброшенных мест, наполненных неповторимым колоритом.

За свою карьеру фотографа заброшек Роман побывал более чем в пяти сотнях покинутых людьми мест. Недавно он представил на суд публики серию снимков заброшенных зданий во Франции. Он работал над этим проектом пять лет и фотографировал здания разного назначения — от старых домов до церквей и замков.



Лестница-глаз.



Заброшенный морг.



Покинутая комната с креслами.



Каминный зал.



Фортепиано.


Заброшенная гостиная.



Птичья клетка в заброшенной больнице.



Заброшенная оранжерея.



Еще одна брошенная оранжерея.



Заброшенная диспетчерская.



Монастырь.



Заброшенная церковь с обломками на полу.



Лестница.



Снова заброшенная церковь.



Часовня, сквозь пол которой проросли деревья.

Источник: Bored Panda

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