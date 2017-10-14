Осколки старой Франции: заброшенные здания невероятной красоты

Фотограф работал над этим проектом пять лет и фотографировал здания разного назначения — от старых домов до церквей и замков.

Оставленные людьми и поросшие быльем здания всегда привлекают своей неповторимой аурой, будь то Франция, Россия или любая другая страна. 30-летний голландец Роман Робрук (Roman Robroek) специализируется на съемке таинственных заброшенных мест, наполненных неповторимым колоритом.





За свою карьеру фотографа заброшек Роман побывал более чем в пяти сотнях покинутых людьми мест. Недавно он представил на суд публики серию снимков заброшенных зданий во Франции. Он работал над этим проектом пять лет и фотографировал здания разного назначения — от старых домов до церквей и замков.









Лестница-глаз.





Заброшенный морг.





Покинутая комната с креслами.





Каминный зал.





Фортепиано.



Заброшенная гостиная.





Птичья клетка в заброшенной больнице.





Заброшенная оранжерея.





Еще одна брошенная оранжерея.





Заброшенная диспетчерская.





Монастырь.





Заброшенная церковь с обломками на полу.





Лестница.





Снова заброшенная церковь.





Часовня, сквозь пол которой проросли деревья.