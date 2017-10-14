АНПЗ снизит влияние на окружающую среду в Атырау
14 октября 2017, 14:12
Проект ТОО «РТИ-АНПЗ», реализован в рамках программы развития транспортной инфраструктуры и призван обеспечить максимальную эффективность Атырауского нефтеперерабатывающего завода.
Сегодня, 14 октября в Атырау запустили новую железнодорожную станцию «Промышленная» и объездной железнодорожный путь, которые позволят вывести весь грузопоток с Атырауского НПЗ за пределы жилого массива, обезопасив, тем самым, город и его жителей от ранее актуальной экологической и промышленной угрозы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.
Проект ТОО «РТИ-АНПЗ», реализован в рамках программы развития транспортной инфраструктуры и призван обеспечить максимальную эффективность Атырауского нефтеперерабатывающего завода.
Кроме того, компания реконструировала действующую станцию «Тендык» с переустройством ж/д путей, строительством здания вокзала, инженерных коммуникаций и благоустройством территории.
- В свое время пропарка цистерн, налив и слив с цистерн производились в черте города. На сегодняшний день, благодаря данной станции эта процедура будет производится в 8 километрах от городской черты. Это позволит заметно снизить влияние АНПЗ на окружающую среду и улучшит состояние воздуха в городе, - отметил, принявший участие в торжественном запуске объекта, аким Атырауской области Нурлан Ногаев.
Благодаря реализации проекта дополнительно создано 367 новых рабочих мест.
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