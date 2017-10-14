С Байконура успешно стартовала российская ракета

Первоначально "Прогресс" планировалось отправить в космос 12 октября, но за минуту до старта автоматика отменила запуск.

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-07" успешно выведен на околоземную орбиту и взял курс на МКС. Грузовик отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" в 14:55 по времени Астаны, сообщает Вести.ru





Пуск ракеты-носителя с транспортным космическим кораблем "Прогресс МС-07" к Международной космической станции состоялся в 14:46 по времени Астаны на космодроме Байконур.





Первоначально "Прогресс" планировалось отправить в космос 12 октября, но за минуту до старта автоматика отменила запуск. Он был перенесен на резервную дату — 14 октября, передает ТАСС.





На борту "Прогресса" находятся 2,5 тонны различных грузов, в том числе сухие грузы, топливо, вода, сжатые газы, оборудование для научных комплексных экспериментов, посылки экипажу и свежие продукты. Полет пройдет по классической двухсуточной схеме, хотя 12 октября "Прогресс" планировалось отправить по новой двухвитковой схеме, полет по которой занял бы всего три часа. По сообщению Роскосмоса, стыковка "Прогресса" с МКС планируется на 14:11 по московскому времени 16 октября.



