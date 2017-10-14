Налетай – подешевело

В Караганде прошла первая в этом сезоне ярмарка сельскохозяйственной продукции «Ауыл береке-2017».

В Караганде каждую осень проходят сельскохозяйственные ярмарки «Ауыл береке». Нынешний год не стал исключением. Сегодня на улице Олимпийской, которая по этому случаю была перекрыта для движения транспорта, яблоку негде было упасть. Традиционно первую ярмарку посетил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов. Он обошел все торговые ряды, ознакомился с ценами, выслушал пожелания покупателей, передает Zakon.kz





Для жителей города такие распродажи продукции фермеров области отличная возможность запастись на зиму овощами и мясом, так как их стоимость на 15-20 процентов ниже рыночных. А в этом году и вовсе были установлены оптовые цены. Так, мясо говядины можно было приобрести за 1200 тенге за килограмм, свинина и баранина реализовывалась за 1100 тенге. Стоимость конины составляла 1500 тенге. Разница существенная – на рынках говядина стоит не дешевле 1700 тенге, а конина обходится в 2000 тенге.









Порадовали цены на овощи. Например, картофель реализовывался по цене 70 тенге за килограмм, лук – 60 тенге, капуста – 50 тенге. Конечно же, самые длинные очереди выстроились у машин с овощной продукцией. Посетители ярмарки закупались мешками.









- Я из года в год жду, когда в местных СМИ появится информация о проведении ярмарок. Мы живем в квартире, дачи нет, так как в силу занятости нет возможности заниматься огородом. У родителей есть возможность выращивать овощи, но не хочется их обременять. Поэтому с нетерпением ждем ярмарок. В нашей семье любят картошку, квашенную капусту, консервацию. Благодаря «Ауыл береке» мы можем закупить все необходимое. Причем картофель обошелся в два раза дешевле: дачники продают его по 100 тенге, в магазинах и супермаркетах и того больше – 120 тенге. Вот и посчитайте… Кроме того, купили мясо. Цена просто замечательная! Теперь как минимум до весны не придется думать о том, что приготовить на ужин. Наша семья не представляет жизни без мяса. И если есть запасы, не проблема приготовить что-то вкусненькое, - отметила жительница Караганды Дарина Харитонова.









Заместитель акима Карагандинской области Серик Шайдаров сообщил, что сельскохозяйственные ярмарки будут проходить в период с 14 октября по 11 ноября.





- В областном центре пройдут три крупные ярмарки. И, в целом, во всех городах области в соответствии с графиком будут проходить такие же ярмарки.





По его словам, в сегодняшнем мероприятии приняли участие более 80 крестьянских хозяйств со всех районов области.









- Для реализации были установлены 70 шатров. Кроме того, торговля ведется непосредственно с автомобилей. Было привезено более 490 тонн продукции, стоимость которой составляет порядка 160 миллионов тенге. Это – 52 тонны мяса, свыше 200 тонн картофеля и более 100 тонн овощей. Конечно же, посетители ярмарки могут приобрести здесь молочную продукцию, а это порядка 300 наименований, - отметил он.









Серик Жаманкулович подчеркнул, что проведение ярмарок выгодно не только потребителям, но и самим товаропроизводителям.





Мадина Отарбаева, Караганда





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