Автобусы столкнулись на остановке в Караганде

Пассажиров в обоих автобусах не было.

Сегодня, 14 октября, в 5:30 утра на автобусной остановке в Караганде произошло столкновение двух автобусов, в результате чего пострадала кондуктор, передает корреспондент МИА «Казинформ»





Пассажиров в обоих автобусах не было. В автобус маршрута № 40 пассажиры лишь начали садиться на автобусной остановке в микрорайоне «Восток-3», когда в него врезался маршрутный автобус № 31.





«По предварительным данным, водитель маршрутного такси 31-го маршрута превысил допустимый скоростной режим и столкнулся с автобусом 40-го маршрута. В обстоятельствах разбираются органы дорожно-патрульной полиции», - сообщил заведующий сектором пассажирского транспорта Искандер Кабидулла. Кондуктор автобуса, водитель которого допустил аварию, доставлена в больницу. У нее ушибы и сотрясение.



