"Украинский суперкар" за 700 тысяч евро заметили в Латвии
14 октября 2017, 16:18
Презентация прототипа прошла в июне в Киеве. Ожидается, что первая серийная версия с бензиновым или электрическим двигателем выйдет осенью.
Предположительно, украинскую новинку — суперкар Himera Q — заметили на заправочной станции в латвийском селе Кекава, которое расположено в центральной части Латвии, рядом с Ригой.
Сначала очевидцы приняли болид за российский Lada Raven. Однако латвийское издание Delfy пишет, что это точно был Himera Q.
У двух машин один дизайнер — им стал Дмитрий Лазарев. Презентация прототипа авто состоялась в июне в Киеве. Разработчики обещали, что уже осенью представят первую серийную версию.
Ожидается, что спортивное купе будет доступно в двух вариациях: с бензиновым и электрическим двигателями. При этом его стоимость оценивается примерно в 700 тысяч евро.
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