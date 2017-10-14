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"Украинский суперкар" за 700 тысяч евро заметили в Латвии

14 октября 2017, 16:18

Презентация прототипа прошла в июне в Киеве. Ожидается, что первая серийная версия с бензиновым или электрическим двигателем выйдет осенью.

Предположительно, украинскую новинку — суперкар Himera Q — заметили на заправочной станции в латвийском селе Кекава, которое расположено в центральной части Латвии, рядом с Ригой.

Сначала очевидцы приняли болид за российский Lada Raven. Однако латвийское издание Delfy пишет, что это точно был Himera Q.

У двух машин один дизайнер — им стал Дмитрий Лазарев. Презентация прототипа авто состоялась в июне в Киеве. Разработчики обещали, что уже осенью представят первую серийную версию.

Ожидается, что спортивное купе будет доступно в двух вариациях: с бензиновым и электрическим двигателями. При этом его стоимость оценивается примерно в 700 тысяч евро.

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