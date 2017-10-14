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МИД Кыргызстана просит своих граждан в РК не нарушать миграционное законодательство

14 октября 2017, 16:25

Правоохранительные органы РК усилили меры безопасности на своей территории.

МИД КР совместно с Посольством КР в РК и Генеральным консульством КР в г. Алматы на постоянной основе отслеживают ситуацию в отношении граждан КР, пребывающих на территории РК, в связи с усилением правоохранительными органами Республики Казахстан мер безопасности на своей территории. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, передает корреспондент Zakon.kz.

Сотрудники загранучреждений провели встречи в органах миграционной полиции Казахстана, в ходе которых казахстанская сторона подтвердила, что в Казахстане проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегал-2017» по выявлению нелегально пребывающих в РК иностранных граждан или нарушивших миграционные правила нахождения на территории РК (просроченная регистрация, несоответствие цели пребывания или места проживания и т.д.). По информации казахстанской стороны органами внутренних дел РК никаких специальных мероприятий в отношении граждан Кыргызстана не проводится.

Сотрудники загранучреждений КР в РК находятся на постоянном контакте с гражданами КР, представителями кыргызской диаспоры, проводят выезды на места осуществления трудовой деятельности гражданами КР, оказывают содействие в решении вопросов в миграционных и судебных органах РК.

При этом, Министерство сообщает контактные данные загранучреждений КР в РК, по которым граждане КР могут обратиться для решения возникающих проблем.

Такж, МИД КР просит граждан КР в РК придерживаться всех норм и правил миграционного законодательства РК во избежание каких-либо конфликтных ситуаций с правоохранительными органами РК.


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