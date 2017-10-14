Французский разведчик случайно выдал преступнику секретную информацию

В результате допущенной оплошности слежку за подозреваемым пришлось прекратить сразу нескольким подразделениям.

Сотрудник Центральной службы территориальной разведки Франции (SCRT) по ошибке переслал все данные об объекте слежки самому объекту, пишет Лайф

Отмечается, что офицеру разведки поручили собрать информацию об одном из имамов Парижа, которого подозревали в экстремизме. Оперативник перепутал телефонные номера и отправил сообщение с собранными данными вместо коллеги самому подозреваемому.

Сообщается, что объект слежки через несколько минут указал полицейскому на профнепригодность в ответном сообщении.

В результате ошибки пострадало и Главное управление внутренней безопасности (DGSI), сотрудники которой также наблюдали за подозреваемым. После происшествия им пришлось прекратить слежку.