Исекешев проверил готовность снегоочистительной техники к сезону

Акиму Астаны Асету Исекешеву доложили о ходе подготовки мероприятий по уборке улиц к предстоящему зимнему сезону и готовности спецтехники, сообщает Zakon.kz со ссылкой на медиа-центр акимата Астаны.

В столице уборку дорог и улиц производят две подрядные организации, у «Астана Тазалык» к зимнему сезону готово 266 единиц спецтехники, у АО «Астана Зеленстрой» – 205 единиц. Кроме того, во время снегоуборочных работ на улицы готовы выйти 468 единиц техники в районе «Алматы», в районе «Есиль» – 487 и 414 – в районе «Сарыарка». Всего 1 840 единиц. Убирать столичные дороги и улицы будут около трех тысяч дорожных рабочих.

В настоящее время с учетом новых улиц города проводится пересмотр маршрутов и режим уборки на дорогах столицы. В зимний период в приоритете будут центральные улицы города, а также подъездные пути к социальным объектам Астаны.

«На предстоящий зимний сезон нами уже подготовлена специальная техника, заготовлена песко-соляная смесь в объеме 27 тыс. куб метров, противогололедный реагент, разработаны маршруты по районам. В районе «Есиль» – 7 маршрутов, в районе «Алматы» – 2 и в районе «Сарыарка» – 5 маршрутов. Также имеется 27 единиц пескоразбрасывателей, 8 роторов, которые будут использованы на выездных трассах и в сильный снегопад. Также согласованы точки снегоплавления. Всего в городе их будет три, две из которых стационарные и одна передвижная», – рассказал заместитель генерального директора ТОО «Астана Тазалык» Серик Жолумбетов.

Кроме того, в Астане в круглосуточном режиме работает дежурная служба «109», где принимаются заявки жителей по вопросам санитарной очистки и снегоуборочных работ.