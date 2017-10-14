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Вышел трейлер фильма ужасов по мотивам «Людей Икс» с актрисой из «Игры престолов»

14 октября 2017, 16:48

В фильме рассказывается о группе детей, которых удерживают взаперти из-за их суперспособностей.

В сети появился русскоязычный промо-ролик хоррора «Новые мутанты», действие которого разворачивается во вселенной франшизы «Люди Икс». Клип опубликован на YouTube-канале 20th Century Fox Russia в пятницу, 13 октября, пишет Лента.ру.

В фильме рассказывается о группе детей, которых удерживают взаперти из-за их суперспособностей. Режиссер — Джош Бун («Виноваты звезды», «Застрял в любви»). В ленте снялись Мэйси Уильямс (Арья Старк из сериала «Игра престолов»), Аня Тейлор-Джой («Сплит», «Ведьма»), Чарли Хитон («Очень странные дела») и Алиси Брага («Я — легенда»).

Премьера «Новых мутантов» намечена на 12 апреля 2018 года.

«Люди Икс» — серия комиксов, созданная Стэном Ли и Джеком Керби. Первый выпуск датируется 1963 годом. Компания 20th Century Fox сняла по мотивам комиксов девять фантастических фильмов, а также сериал «Одаренные», первый эпизод которого вышел в начале октября.


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