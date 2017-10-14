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Семейные ссоры сводят мужчин в могилу – ученые

14 октября 2017, 17:02

Развод вредит здоровью меньше, чем постоянные скандалы.

Исследователи из университетов Бристоля и Глазго узнали, что семейные ссоры оказывают существенное влияние на здоровье женатых мужчин, и первую очередь от скандалов страдает их сердечно-сосудистая система.

Исследование велось с 1991 года: всё это время учёные отслеживали состояние здоровья 620 семейных мужчин. Выяснилось, что нестабильные, наполненные ссорами отношения приводили мужей к повышению артериального давления, росту "плохого" холестерина и увеличению веса. В то же время счастливо женатые мужчины были в среднем здоровее, чем их холостые ровесники. О том, как ситуация в семье влияет на здоровье женщин, исследование умалчивает.

Учёные надеются, что исследование позволит прогнозировать и предотвращать сердечно-сосудистые заболевания у мужчин с помощью семейной психотерапии. При этом учёные отмечают, что не всегда стоит стремиться к сохранности брака: развод вредит здоровью меньше, чем постоянные скандалы.

Исследование было опубликовано в журнале эпидемиологии и общественного здоровья BMJ, пишет "Лайф".


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