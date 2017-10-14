В Кот-д'Ивуаре разбился украинский грузовой самолет

Самолет упал в море, его обломки вынесло на берег течением.

Грузовой самолет украинской компании потерпел крушение после взлета из аэропорта в Кот-д'Ивуаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на новостной портал Koaci.

По предварительным данным, самолет вылетел из аэропорта Абиджана около 8.30 по местному времени с грузом для французской армии, однако вскоре упал в море.

Обломки самолета постепенно вынесло на берег, в районе начаты поисково-спасательные работы. О возможных жертвах и причинах катастрофы пока не сообщается.

Crash d’un avion-cargo en mer peu après son décollage d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. pic.twitter.com/QJ4UNVuxci — Blanko (@BlankoGbich) 14 октября 2017 г.

Фото© РИА Новости / М. Ганкин