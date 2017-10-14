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В Кот-д'Ивуаре разбился украинский грузовой самолет

14 октября 2017, 17:09

Самолет упал в море, его обломки вынесло на берег течением.

Грузовой самолет украинской компании потерпел крушение после взлета из аэропорта в Кот-д'Ивуаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на новостной портал Koaci.

По предварительным данным, самолет вылетел из аэропорта Абиджана около 8.30 по местному времени с грузом для французской армии, однако вскоре упал в море.

Обломки самолета постепенно вынесло на берег, в районе начаты поисково-спасательные работы. О возможных жертвах и причинах катастрофы пока не сообщается.

Фото© РИА Новости / М. Ганкин


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