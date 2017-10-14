В Татарстане появилась казахстанская секта "мертвечины"

Адепты псевдорелигиозной секты «Ата Жолы» объявились с недавних пор в Казани. Их главная цель – вербовка как можно большего числа людей для выкачивания денег, пока за них не взялись правоохранительные органы, пишет местное издание «Версия».

Родом это течение из Казахстана, где основатели уже получили сроки, но в России пока законодательно «Ата Жолы» не запрещена.

Сектанты убеждают своих жертв, что они якобы последователи одного из течений ислама, но весь дух их «учения» пропитан поклонению мертвым и всему, что связано с загробным миром. К примеру, завербованных людей они поят водой, в которой размешана могильная земля. Она якобы придаст силы человеку, а заодно избавит от многих болезней. Но, самое главное, попавшим под влияние людям обещают, что у них раскроются паранормальные и целительские способности.

За свои сеансы у людей просят так называемые пожертвования, «кто сколько может» и, естественно, зовут на новые обряды, уточняет телеканал «Татарстан». Именно за счет таких подношений филиалы сект и живут в регионах, где уже успели отметиться. К примеру, в соседнем Башкортостане, но там на эту проблему внимание обратили давно и разобрались – законодательно запретили ее работу на территории республики.

В Татарстане об этой секте говорят уже много, но правоохранительные органы не занимаются. Возможно, потому что пока нет заявлений от пострадавших о мошенничестве (кроме сеансов жертвам продают амулеты из одежды мертвых) и нет серьезно пострадавших от принятия воды с землей. Но, как ни странно, люди продолжают идти к сектантам, которые проповедуют совершенно дикие и вместе с тем нелепые «учения». Очевидно, сектанты так и будут спокойно работать, пока есть спрос и нет интереса к ним со стороны силовиков.