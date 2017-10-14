Сельчанин в Акмолинской области получил шантажом полмиллиона тенге

Житель Акмолинской области путем шантажа вымогал с селянина 500 тысяч тенге, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел.

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД 13 октября в одном из районов был задержан 35-летний местный житель. Мужчина путем угроз и шантажа вымогал у 25-летнего селянина 500 тысяч тенге, в противном случае обещая рассказать, что он якобы вступил в интимную связь с замужней женщиной.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 194 части 1 УК РК (вымогательство). Санкция статьи предусматривает штраф, или лишение свободы до четырех лет.

Источник: Sputnik Казахстан. Фото © Sputnik / Табылды Кадырбеков