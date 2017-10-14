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Путин встретился с Собчак

14 октября 2017, 18:40

Сама Ксения пока не прокомментировала информацию СМИ.

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак встретилась с президентом России Владимиром Путиным, чтобы "один на один" обсудить фильм о ее отце, пишет РенТВ.

По данным собеседников, телеведущая снимает картину к 80-летию со дня рождения своего отца и бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. С Путиным Собчак встретилась для интервью к фильму.

Мать Собчак Людмила Нарусова сообщила Би-би-си: "Предполагается, что Владимир Владимирович выступит одним из спикеров в фильме".

Сама Ксения пока не прокомментировала информацию СМИ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не прокомментировал информацию источников. "Без комментариев", — сказал он.

Фото: ТАСС


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