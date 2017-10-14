Путин встретился с Собчак
Сама Ксения пока не прокомментировала информацию СМИ.
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак встретилась с президентом России Владимиром Путиным, чтобы "один на один" обсудить фильм о ее отце, пишет РенТВ.
По данным собеседников, телеведущая снимает картину к 80-летию со дня рождения своего отца и бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. С Путиным Собчак встретилась для интервью к фильму.
Мать Собчак Людмила Нарусова сообщила Би-би-си: "Предполагается, что Владимир Владимирович выступит одним из спикеров в фильме".
Сама Ксения пока не прокомментировала информацию СМИ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не прокомментировал информацию источников. "Без комментариев", — сказал он.
Фото: ТАСС
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