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Дикий слон раздавил нескольких беженцев-рохинджа в Бангладеш

14 октября 2017, 18:42

В полиции сообщили, что по меньшей мере четыре человека погибли, ещё несколько пострадало.

В Бангладеш дикий слон совершил нападение на лагерь с беженцами народности рохинджа. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на портал Bdnews24.

По информации портала, трагедия случилась утром 14 октября в округе Кокс-Базар. Животное выбежало из леса. По данным полиции, погибло минимум четыре человека: женщина и трое детей.

— Два человека скончались на месте, ещё несколько пострадало. Они были доставлены в медпункт "Врачей без границ", — сообщил полицейский Кай Кислу. — Двое скончались позже от полученных травм.

В Бангладеш уже случался похожий инцидент с беженцами рохинджа. В сентябре слоны насмерть затоптали взрослого и ребёнка.

Согласно информации Международной организации по миграции, каждый день около двух тысяч беженцев рохинджа приходят в специальные лагери в Бангладеш. Сейчас в стране таких мигрантов около 800 тысяч человек.

В августе в Индии пришлось застрелить дикого слона, который раздавил 15 человек. А в сентябре индийский слон убил человека, пожелавшего сделать с ним селфи.

Фото © РИА Новости/ РИА Новости


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