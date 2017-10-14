Дядя Кейт Миддлтон обвиняется в насилии
Предполагаемая жертва насилия — жена Гэри Голдсмита Джули-Энн Голдсмит.
Дяде герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Гэри Голдсмиту было предъявлено обвинение в нападении и избиении. Об этом сообщает RT со ссылкой на Associated Press.
В полиции Лондона рассказали, что Голдсмит был обвинён в насилии после инцидента, случившегося 13 октября в час ночи недалеко от его дома.
Отмечается, что предполагаемая жертва насилия — жена Гэри Голдсмита Джули-Энн Голдсмит.
Дядя герцогини был выпущен под залог до судебного слушания 31 октября.
Гэри Голдсмит — брат матери Кейт Миддлтон Кэрол. Он также присутствовал на свадьбе своей племянницы и принца Уильяма в 2011 году.
В 2009 году в сети появилась видеозапись, на которой Голдсмит употребляет кокаин и хвастается своими связями с королевской семьёй.
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