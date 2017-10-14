«Никогда и никого я так не любила»: жена Аршавина написала обращение к нему

Алиса Казьмина сообщила о том, что подала на развод.

Супруга спортсмена утверждает, что не будет требовать алименты. Как призналась Алиса, она сможет сама обеспечить семью, так как не испытывает материальных трудностей. Избранница Аршавина собирается написать заявление на расторжение брака.

Фанаты Андрея Аршавина были удивлены распространившейся в Интернете информацией. Супруга футболиста Алиса заявила о том, что планирует расторгнуть брак, который они заключили 1 сентября 2016 года. У пары подрастает дочь Есеня.

Несмотря на то, что спортсмен играет за ФК «Кайрат» и живет в Казахстане, он старается проводить каждую свободную минуту в кругу близких. «СтарХит» связался с Алисой, чтобы узнать, как действительно обстоит ситуация в их семье.

«В скором времени буду подавать на развод. Но сейчас, это почти не имеет значения. Мы живем в разных городах. Материальных претензий не имею, на алименты подавать не буду», - сообщила Алиса в эксклюзивном комментарии «СтарХиту».

По словам супруги футболиста, она приняла такое решение, потому что это связано с ее профессиональной деятельностью. «Он мне мешал, но о работе я расскажу потом», - объяснила молодая женщина.





Ранее Алиса утверждала, что никаких разногласий у них с мужем не возникало. Как рассказала жена Аршавина, она сама приняла решение разорвать отношения. «Я просто ушла», - отметила супруга спортсмена.

Многие поклонники пары посчитали, что женщина так и не смогла до конца простить измену Андрея. Напомним, что до свадьбы Алиса уличила избранника в неверности. У футболиста была интрижка с молодой моделью. Однако, как утверждает женщина, предательство мужа - не единственный повод для развода.

«Измена была лишь одной из причин, которые подтолкнули меня принять такое решение», - поделилась Алиса.





Напомним, ранее супруга футболиста утверждала, что после романа на стороне он стал еще внимательнее по отношению к ней. К тому же, рождение дочки Есени еще больше сплотило пару.

«Он изменился, стал совсем другим: внимательный, заботливый, очень старается для нас. Плакал, когда появился этот Саша, не понимал, как мужик может так поступать – рушить семью. Сейчас у нас все хорошо, разводиться я не собираюсь. Конечно, было тяжело это пережить, но все в прошлом. Андрей обожает детей, моя дочка называет его папой, хоть он и не родной», - рассказывала Алиса.

Андрей Аршавин хорошо поладил с детьми супруги от первого брака. По словам знакомых пары, отношения футболиста и его избранницы казались идеальными. «Андрей не жалел денег на Алису, – рассказывала подруга Алисы Анна. – Он старался исполнять все ее желания. Дал ей карт-бланш на обустройство общего дома – она выбирала дизайн, сменил машину на свежую модель той же марки, дарил сумки Hermes за сотни тысяч рублей».