Сакральный Казахстан: что посмотреть в Алматинской области?

В двухдневной экспедиции «Сакральный Казахстан» блогеры, журналисты и археологи ознакомились с необъятными просторами области, передает Zakon.kz.

Первым объектом посещения стал родник «Тамшыбулак», находящийся в селе Капал Аксуского района. Вода стекает с гор небольшими каплями. Видимо, поэтому в народе его называют Слезами Земли.

Он славится не только своей красотой, но и сакральной силой, которую никто не может объяснить. Отметим, вода тут лечебная, и самое интересное, что каждый родник имеет свои свойства. Например, в одном месте течет вода от болезней глаз, в другом - желудка и так далее. Именно поэтому ни один турист не проезжает мимо этого места. Они бутылками забирают священную воду, хотя, по словам специалистов, если воду пить не из самого источника, она теряет все свои свойства.





Жителям этой местности очень повезло, они могут зимой и летом купаться в этом роднике. По словам старейшин, такие процедуры помогают набраться сил и энергии, помимо этого, вода сама излечивает необходимые заболевания.

Знают про чудо-родник не только в нашей стране, но и за границей. Этому свидетельство, то что первый британец, побывавший в Казахстане, назвал в честь родника своего сына - Алатау Тамшыбулак. И в 2016 году их потомки приехали на это место, чтобы своими глазами увидеть этот родник и попробовать воду.





Славится Капал не только родником Тамшыбулак, но и музеем Акын Сара, где до сегодняшнего дня хранят как зеницу око принадлежности Сары Тастанбеккызы – это ее первая домбра, на которой она воспевала свои первые стихи и размышления, платье для выступлений, домашний казан, швейная машина и ножницы. Оказывается, она была не только хорошим айтыскером, но и умелой швеей.

Сам музей был открыт в 1993 году - к 115-летию Сары Тастанбеккызы. Состоит он из четырех комнат: детство, семья, творчество и потомки Акын Сары. В мемориальном музее сохранены более 700 экспонатов.





Жетысусцы стараются сохранить каждую вещь, ведь это память об акыне-импровизаторе, чей айтыс с Биржан салом передается из поколения в поколение как образец высокого искусства поэтического состязания.

Затем блогеры, археологи и журналисты почтили память Сары Тастанбеккызы, посетив ее мавзолей.





Далее они ознакомились с городищем в селе Сагабуйен. По данным археологов, это караван-сарай 10-11 веков.

На вид это обычное поле, но именно тут сельские ребята постоянно находят различные камни с надписями, осколки от старинной посуды.





- Мы сейчас находимся в средневековом городище под названием Сагабуйен. Он состоит из четырех стен, как стандартные города Талхиз, Казтег, Койлык. Мы видим, что эти городища находятся возле гор, и поэтому можем сказать, что это аван посты средних веков. О городище можно много говорить, но факты будут тогда когда начнутся раскопки. Да снаружи тут находили остатки посуды из керамики и так далее, но все главное таится под землей. И эта земля ещё не раскрыла нам свои тайны,- говорит Батыржан Сейдомар президент международного фонда наследия кочевой цивилизации, этнограф.

Таким образом мы видим, что не все загадки Жетысу разгаданы.





После чего участники экспедиции направились в село Карагаш Аксуского района, где до сегодняшнего дня сохранены остатки от первой школы-медресе. Интересный факт, что о уже в те времена жетысусцы славились своей щедротой и добротой, так школа Мамания построена по меценатству. Она открылась в 1889 году на личные деньги Калкабайулы Маман би и его детей Турысбека, Сеитбаттала и Есенкулдара. В начале было только трехклассное образование, затем к 1909 году школа давала восьмиклассное образование. Главное тут учащихся обеспечивали бесплатным питанием, одеждой, учебными пособиями и общежитиями. Эту школу позднее закончили многие известные общественные деятели – И. Жансугуров, К. Казыбаев, Д. Бекжанов, академик Ж. Сыдыков, Герой Советского Союза Е. Сикымов, многие другие. Существование таких медресе стало показателем высокой образованности населения Жетысу.





Но в 1932 году школу перевозят в село Жансугурова, на сегодняшний день он сохранен как музей. Жители этой местности до сих пор помнят такой широкий поступок Маман бия и в честь него назвали школу в селе Аксу.

На второй день члены экспедиции ознакомились с сакральными местами Сарканского района. Они побывали в будийском храме, найденного в городище Койлык. Археологические исследования городища начались в 1964 году, когда был заложен ряд шурфов и снят план городища, после этого научные работы не проводились здесь долгие годы. Возобновились они в 1998 году именно тогда был и раскопан объект, идентифицированный как «буддийский храм», а так же исследована жилая усадьба на цитадели городища. Помимо этого была вскрыта и баня хамам, где стены изготовлены из жженого кирпича, хотя доказывают что такой вид строительства используют в современности, но по раскопкам выясняется, что все это уже использовали много веков назад. Ометим, что также в буддийском храме найдены водопроводы, значит, они уже в то время использовали такие новшества. Также найдены остатки мечети, на место которой сейчас возводят новую.

По словам ученых, именно тут люди верили сразу в три религии: христианство, буддизм, ислам.





Буддистский Храм состоял из 8 комнат. Здесь находили кувшины, ванную, посуды, ювелирные изделия и многое другое. Все эти вещи сохранены в Алматинском музее и в музее Койлык. Главная, находка это статуя Будды, именно она говорит о том, что здесь был храм.

Напомним, что в 2013 году Министерство культуры и информации РК включило Городище Койлык в число претендентов на вхождение в список памятников истории и культуры Всемирного наследия ЮНЕСКО.





Далее участники своими глазами увидели более 160 экспонатов в школьном музее Койлык. Удивляет, то что они почти все сохранены в первозданном виде. Жители этой местности постоянно находят различные вещи и приносят в музей. Например, большой кувшин, где хранили зерно, найден в огороде в семье Наушанбаевых.

- Экспедиция очень понравилась. Я считаю что мы должны больше привлекать людей во внутренний туризм. Хотелось бы чтобы каждый гражданин нашей страны побывал в Алматинской области, так как тут не только красивая природа, но и есть места где можно ознакомиться с историей, - говорит блогер Александр Цой.





И вправду край Жетысу не зря называют «золотой колыбелью». Здесь есть все и горы, и реки, и исторические объекты. Обязательно посетите сакральные места Алматинской области.

Организовали экспедицию «Сакральный Казахстан» региональная служба коммуникаций при поддержке внутренней политики.



