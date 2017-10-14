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Завод по переработке масличных культур построят в ВКО

14 октября 2017, 20:10

Об этом на встрече с руководителями крестьянских хозяйств в Зыряновском районе сказал аким области Даниал Ахметов.

В Усть-Каменогорске в 2019 году построят завод по переработке масличных культур. Готовую продукцию, сертифицированную по стандартам Китая, будут поставлять не только на рынки Казахстана, но и экспортировать в Поднебесную. Об этом сообщает пресс-служба акима ВКО.

Он отметил, что завод будут строить те сельхозпроизводители, которые занимаются выращиванием масличных культур в больших объемах, а со стороны государства им будет оказана помощь в финансирование.


– Мы дадим вам возможность льготного кредитования под 8 процентов на 8 лет, и тогда вы все соберетесь в одно акционерное общество и построите завод, который будет находиться в индустриальной зоне Усть-Каменогорска. Именно у этого города самый короткий логистический путь, - сказал глава региона. – Мы будем одной из первых в стране областей, которая получит прямой выход на китайского потребителя. Дорога Усть-Каменогорск-Майкапчагай уже в следующем году станет современной международной трассой.


Даниал Ахметов добавил, что необходимо работать на качество продукции и не экономить на стоимости семян. В следующем году в ВКО появится лаборатория для сертификации пищевой продукции по стандартам Китая и все масличные культуры пройдут проверку.


Фото: Шығыс Ақпарат


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