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В Карагандинской области пассажиры спаслись из горящего автобуса

14 октября 2017, 20:19

Сам автобус сгорел дотла.

Рейсовый автобус загорелся на трассе Алматы-Екатеринбург в Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автобус марки «Шаолинь» следовал на 1055 километре трассы Алматы-Екатеринбург, когда из моторного отсека повалил дым. Водитель тут же остановился и открыл двери для пассажиров. Проезжавшие мимо военнослужащие помогли пассажирам оперативно эвакуироваться.

«Сообщение поступило в 14:29 14 октября. Прибыли 10 человек личного состава на двух единицах спецтранспорта ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ». В 14.50 огонь локализован, и через десять минут ликвидирован. Площадь пожара - 12 квадратных метров», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС.


Автобус полностью сгорел. Почему неисправный транспорт вышел на линию, выясняют дознаватели.


Между тем, это второе ЧП с общественным транспортом за сегодняшний день, 14 октября. В 5:30 утра 14 октября на автобусной остановке в микрорайоне «Восток-3» в Караганде произошло столкновение двух автобусов, в результате чего пострадала кондуктор. В автобус маршрута № 40 пассажиры лишь начали садиться на автобусной остановке, когда в него врезался маршрутный автобус № 31.

По предварительным данным, водитель маршрутного такси 31-го маршрута превысил допустимый скоростной режим. В обстоятельствах разбираются органы дорожно-патрульной полиции.


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