В желудке гигантской рыбы обнаружили поразительную находку
Всего в желудке рыбы оказалось 32 маленьких черепахи.
Рыбаки из Коста-Рики обнаружили в желудке большой корифены десятки маленьких черепах, сообщает РИА Новости.
На кадрах видно, как молодой человек разрезает огромной рыбе живот и вытаскивает оттуда морскую черепашку. Однако она стала не единственной жертвой корифены — мужчина продолжает доставать детенышей одного за другим. Всего в желудке рыбы оказалось 32 маленьких черепахи.
Рыба, судя по всему, пообедала прямо перед тем, как ее поймали, но спасти ее жертв было уже нельзя. В конце видео рыбак жестом показывает, что все черепахи мертвы.
Большая корифена, или золотая макрель, в длину достигает 1,5 метра и питается в основном рыбой, ракообразными и кальмарами. Этот вид считается одним из самых быстрых на планете.
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