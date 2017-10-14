В желудке гигантской рыбы обнаружили поразительную находку

Рыбаки из Коста-Рики обнаружили в желудке большой корифены десятки маленьких черепах, сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, как молодой человек разрезает огромной рыбе живот и вытаскивает оттуда морскую черепашку. Однако она стала не единственной жертвой корифены — мужчина продолжает доставать детенышей одного за другим. Всего в желудке рыбы оказалось 32 маленьких черепахи.

Рыба, судя по всему, пообедала прямо перед тем, как ее поймали, но спасти ее жертв было уже нельзя. В конце видео рыбак жестом показывает, что все черепахи мертвы.

Большая корифена, или золотая макрель, в длину достигает 1,5 метра и питается в основном рыбой, ракообразными и кальмарами. Этот вид считается одним из самых быстрых на планете.