В Атырауской области от мощного удара лошадь влетела в салон автомобиля

В результате аварии пострадала пассажирка, трое других человек получили лишь легкие травмы.

На дороге Кульсары- Атырау в районе села Шокпартогай Жылыойского района автомобиль «ВАЗ-2105» столкнулся с лошадью, передает «Ак жайык».

Как сообщает издание, пострадавших пришлось вытаскивать из задней части автомобиля, так как от столкновения с машиной лошадь влетела в салон и погибла.

В результате ДТП 36-летняя пассажирка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Состояние женщины, которая сейчас уже вышла из комы и постепенно приходит в себя, врачи оценивают, как стабильно тяжелое.

В автомобиле были также ее супруг и двое несовершеннолетних детей, которые получили травмы легкой степени и отказались от госпитализации.