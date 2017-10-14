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Опубликовано фото с места ДТП со свадебным кортежем в России

14 октября 2017, 21:22

В результате аварии погиб один человек, еще шесть пострадали.

СМИ опубликовали фото с места ДТП со свадебным кортежем в Краснодарском крае. Как пишет "Комсомольская правда" инцидент произошел в Крымском районе.

Снимки с места происшествия обнародовали полицейские.

Авария произошла на 3 км трассы "Крымск – Джигинка".

Водитель Приоры ехал в составе кортежа и неожиданно выехал на встречную полосу и допустил столкновения с двумя машинами.

В результате аварии погиб один человек, еще шесть пострадали.

По некоторым данным, авария произошла из-за того, что фотограф хотел сделать эффектное фото свадебного кортежа, поэтому и выехал на встречную полосу. Мужчина высунулся из окна машины и начал фотографироваться. В этот момент водитель отвлекся и не успел вернуться на свою дорогу.



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