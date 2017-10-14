В Киеве начался марш националистов
Начался марш с вече.
В Киеве началось шествие по случаю 75-летия создания Украинской повстанческой армии, сообщает УНИАН.
Организаторами марша выступили представители партии «Национальный корпус», украинской радикальной организации «Правый сектор» и партии «Всеукраинское объединение «Свобода».
По данным агентства, колонна участников движется из парка Шевченко через Крещатик, Майдан, Владимирский спуск к Контрактовой площади.
Отмечается, что организаторами марша выступили представители партии «Национальный корпус», украинской радикальной организации «Правый сектор» и партии «Всеукраинское объединение «Свобода».
Фото: Twitter
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.