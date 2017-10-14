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В Киеве начался марш националистов

14 октября 2017, 21:37

Начался марш с вече.

В Киеве началось шествие по случаю 75-летия создания Украинской повстанческой армии, сообщает УНИАН.

Организаторами марша выступили представители партии «Национальный корпус», украинской радикальной организации «Правый сектор» и партии «Всеукраинское объединение «Свобода».

По данным агентства, колонна участников движется из парка Шевченко через Крещатик, Майдан, Владимирский спуск к Контрактовой площади.

Отмечается, что организаторами марша выступили представители партии «Национальный корпус», украинской радикальной организации «Правый сектор» и партии «Всеукраинское объединение «Свобода».

Фото: Twitter


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