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В «самом бесполезном аэропорту мира» приземлился первый рейс

14 октября 2017, 21:39

Из-за конструкторских просчётов и сильного бокового ветра аэропорт долгое время не мог принимать крупные воздушные суда.

Аэропорт на Острове Святой Елены в Атлантическом океане, который в СМИ назвали самым бесполезным аэропортом мира, принял первый регулярный пассажирский рейс.

Судно Embraer E190-100IGW авиакомпании SA Airlink перевезло 78 пассажиров из южноафриканского Йоханнесбурга. Путь с дозаправкой в Виндхуке, столице Намибии, занял более шести часов, пишет RT.

Строительство аэропорта на удалённом острове, где обитает около 4,5 тыс. человек, обошлось властям Великобритании в £285 млн, однако из-за конструкторских просчётов и сильного бокового ветра аэропорт долгое время не мог принимать крупные воздушные суда. Из-за этого в СМИ его назвали самым бесполезным аэропортом мира.

В мае 2017 года, через год после постройки аэропорта, на острове удалось посадить самолёт, однако это был единичный рейс.

Остров Святой Елены относится к заморским территориям Великобритании, куда также входят Остров Вознесения и архипелаг Тристан-да-Кунья. Остров широко известен тем, что здесь в ссылке проживал французский император Наполеон Бонапарт. Здесь же он был похоронен.


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