Из Google Maps удалили фотографию пришельца

Google скрыла из панорам Street View изображение странного существа на балконе жилого дома во французском городе Нанси. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Express.

Изображение загадочного длинноволосого гостя было растиражировано пользователями соцсетей, но затем подверглось цензуре из-за жалоб некоторых встревоженных пользователей.

Снимок был сделан автоматической камерой Street View в городе Нанси на северо-востоке Франции. На оригинальной фотографии видно, что на одном из балконов рядом с велосипедом виднеется высокая коричневая фигура. Существо с большими глазами и длинными волосами глядит прямо на камеру.

До того, как фрагмент фото был размыт, юзеры признавались, что видели в нем инопланетянина или нежить из сказки.

Вероятно, фигура была изготовлена для ритуальных целей или просто для устрашения прохожих.

В объективы камер Street View часто попадают необычные объекты и сюжеты. Одна из полумистических историй, тронувших пользователей, произошла в Великобритании. Женщина по имени Дениз Андерхилл увидела на панораме Google Street View свою мать Берил Тертон, умершую в 2015 году.