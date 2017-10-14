Алматинский мини-футбольный «Кайрат» проиграл минчанам из «Столицы»

Несмотря на то, что алматинская команда вела 3:0.

В своем заключительном матче группы 1 Основного раунда Кубка УЕФА алматинский «Кайрат» в Минске встретился с хозяевами из «Столицы», пишет Sports.kz.

Оба клуба успели одержать по две победы, по этой причине противостояние было принципиальным. Алматинцы были фаворитами, и на 14-й минуте усилиями Чингиза Есенаманова счет открыли, на 18-й Михаил Першин не сумел реализовать пенальти, а на старте второй половины Даниэл Роса увеличил разрыв, затем Есенаманов оформил дубль, Руслан Лазюк и Морено вернули интригу, Николай Грицина выровнял положение, итог подвели Александр Черник и Тарас Королишин. 5:3 — победа «Столицы».

Таким образом, набрав шесть очков, «Кайрат» занял второе место в группе и вышел в Элитный раунд Кубка УЕФА.

«Кайрат» (Алматы, Казахстан) — «Столица» (Минск, Беларусь) 3:5 (1:0)

Голы: Есенаманов 14 (1:0), Даниэл Роса 23 (2:0), Есенаманов 24 (3:0), Лазюк 26 (3:1), Морено 26 (3:2), Грицина 39 (3:3), Черник 39 (3:4), Королишин 40 (3:5)

Нереализованный пенальти: Першин 19

Предупреждения: Тайнан 13 — Чибисов 18, Горбенко 23, Морено 40

«Кайрат»: Дуду, Тайнан, Даниэл Роса, Сулейменов, Алешандре Мораес — Игита, Жаманкулов, Лео, Першин, Дрот, Нургожин, Есенаманов;

«Столица»: Чурилин, Ольшевский, Черник, Морено, Королишин — Поляков, Чибисов, Лазюк, Бето, Жданович, Грицина М., Горбенко, Грицина Н., Щербич

Судьи: Тони Лехтинен (Финляндия), Даниэл Децу (Румыния), Хавьер Морено Рейна (Испания)

14 октября. Минск. Дворец спорта СКА.