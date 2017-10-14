Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Появилось фото военнослужащей ВМС США, которая занялась сексом на атомной подлодке

14 октября 2017, 21:49

Девушка проходила службу на подлодке в должности офицера по инженерно-техническому обеспечению.

В Сети появились фото младшего лейтенанта ВМС США Ребекки Эдвардс, которая занялась сексом на атомной подлодке HMS Vigilant.

Как сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail, девушка проходила службу на подлодке в должности офицера по инженерно-техническому обеспечению, когда соблазнила капитана субмарины Стюарта Армстронга и вступила с ним в интимную близость. Об этом сослуживцы сообщили вышестоящему руководству.

Позже выяснилось, что сексом на подлодке занимались ещё пять человек. Им всем теперь грозит увольнение. Капитан субмарины уже отстранён от службы.


Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...