Появилось фото военнослужащей ВМС США, которая занялась сексом на атомной подлодке

В Сети появились фото младшего лейтенанта ВМС США Ребекки Эдвардс, которая занялась сексом на атомной подлодке HMS Vigilant.

Как сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail, девушка проходила службу на подлодке в должности офицера по инженерно-техническому обеспечению, когда соблазнила капитана субмарины Стюарта Армстронга и вступила с ним в интимную близость. Об этом сослуживцы сообщили вышестоящему руководству.

Позже выяснилось, что сексом на подлодке занимались ещё пять человек. Им всем теперь грозит увольнение. Капитан субмарины уже отстранён от службы.

Pictured: Woman officer accused of having sex on board sub Breaking News https://t.co/GCE11XbFLOpic.twitter.com/rVHNPy8snb