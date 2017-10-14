Появилось фото военнослужащей ВМС США, которая занялась сексом на атомной подлодке
Девушка проходила службу на подлодке в должности офицера по инженерно-техническому обеспечению.
В Сети появились фото младшего лейтенанта ВМС США Ребекки Эдвардс, которая занялась сексом на атомной подлодке HMS Vigilant.
Как сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail, девушка проходила службу на подлодке в должности офицера по инженерно-техническому обеспечению, когда соблазнила капитана субмарины Стюарта Армстронга и вступила с ним в интимную близость. Об этом сослуживцы сообщили вышестоящему руководству.
Позже выяснилось, что сексом на подлодке занимались ещё пять человек. Им всем теперь грозит увольнение. Капитан субмарины уже отстранён от службы.
Pictured: Woman officer accused of having sex on board sub Breaking News https://t.co/GCE11XbFLOpic.twitter.com/rVHNPy8snb— Ilhame Louisa Maria (@IlhameLouisaMar) 14 октября 2017 г.
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