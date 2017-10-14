Алматинский "Кайрат" в восьмой раз выиграл Кубок Казахстана по футболу

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" в субботу выиграл восьмой в своей истории Кубок Казахстана по футболу.

Финал Кубка страны 2017 года проходил в Актобе, в нем встречались "Кайрат" и "Атырау". Алматинцы победили со счетом 1:0, единственный гол на 70-й минуте игры забил лучший снайпер "Кайрата" последних лет Жерар Гоу.

Гоу стал не только автором единственного гола, но и единственным участником этого матча, получившим красную карточку, причем получил он ее во время его же замены, уже за кромкой с поля. Ивуариец продемонстрировал трибунам свои бицепсы, что судья матча счел за оскорбление болельщиков "Атырау".

Таким образом, три оставшиеся минуты основного времени и шесть компенсированных арбитром минут кайратовцы доигрывали вдесятером, однако особых вистов "Атырау" это не принесло.

"Кайрат" выиграл Кубок Казахстана в восьмой раз, что является абсолютным рекордом среди клубов страны: ближе всех к алматинскому клубу — "Астана", футболисты которой поднимали этот трофей над головой три раза.

Еще 12 клубов, среди которых — и "Атырау" — выигрывали Кубок Казахстана по одному разу. При этом "Кайрат" является и абсолютным рекордсменом по количеству финалов Кубка, в которых он участвовал — 11 решающих матчей.

Для "Атырау" нынешний финал Кубка — всего лишь второй в истории, по четыре раза участвовали в решающих матчах этого турнира "Астана", павлодарский "Иртыш" и "Тараз" из одноименного города.

Фото: официальный сайт ФК "Кайрат", источник – Sputnik Казахстан