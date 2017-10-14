Интернет-пользователь попытался покорить сеть волосатыми коленками и потерпел фиаско

В комментариях под постом разразилась дискуссия, стоит ли мужчине брить ноги или лучше лазерная эпиляция.

Пользователь Reddit опубликовал на портале фото своих волосатых ног, сделанное на пляже. Молодому человеку показалось несправедливым, что подобные снимки, сделанные девушками, пользуются популярностью, а когда их делают мужчины — это кажется странным.





«Когда девушки выкладывают фото вроде этой, им ставят тысячи лайков. Когда это делаю я… все падают в обморок», — написал он.





Для успеха в соцсетях мужчине необходимо побрить ноги, а лучше устроить из этого настоящий перфоманс и разыграть друзей, подсказывают некоторые посетители сайта.





«Надо было побрить ноги, а потом чтобы твоя жена или подруга запостила это, затем подождать, потому что самый прикол в том, когда рассказываешь всем парням, которые писали стыдное, что это был ты», — советует пользователь под ником mynameisethan182.





«А что если это и есть ноги его жены, а она запостил их на Reddit и сделал вид, что это его ноги?» — в шутку распереживались другие.





В комментариях под постом разразилась дискуссия, стоит ли мужчине брить ноги или лучше лазерная эпиляция. В результате ответ на вопрос, почему фото мужских коленок считаются не такими привлекательными, как женские, был найден однозначный ответ: «Просто потому, что ваши ноги не похожи на сосиски. Брейте их. И получайте свои лайки».













Пользователи припомнили флешмоб с сосисками, похожими на женские ноги, и предложили автору публикации брать с них пример.