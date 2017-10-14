Неизвестная аллергия сожгла девочку заживо, оставив её без кожи

Девятилетняя Фоникс Ричи была здоровым и счастливым ребёнком, пока неизвестная аллергия не лишила её 65% кожи. Девочка оказалась в больнице с синдромом Стивенса — Джонсона. Это заболевание, которое поражает кожу, слизистые оболочки и глаза.

Когда Фоникс Ричи пожаловалась маме Николь на боль в горле, та отвела её к врачу, сообщает The Sun. Медик предположил, что девочка больна гриппом или ангиной, и отправил её домой, прописав лекарство, название которого не уточняется. В тот же день у девочки поднялась температура, её кожа покрылась волдырями, Фоникс начала задыхаться. Николь утверждает, что прописанное врачом лекарство было ни при чём — девочке стало плохо ещё до того, как она его приняла.





"Моя дочь так изменилась, что посетители не могли её узнать. Она опухла, как будто её избили, а её кожа блестела".

Испуганная мать сразу же отвезла Фоникс в больницу, где состояние девочки начало стремительно ухудшаться. Её поместили в реанимацию, а уже через полчаса врачи сообщили Николь, что её дочь может не выжить. Лечение не помогало, и Фоникс вертолётом доставили в больницу в Бирмингеме, где дерматолог наконец поставил диагноз: синдром Стивенса — Джонсона.

В течение следующих 40 дней девочку три раза переводили из клиники в клинику — у Фоникс почти не осталось кожи, и был велик риск заражения крови. В результате специалистам удалось победить синдром, но они до сих пор не могут сказать, что его спровоцировало. В качестве версий рассматривается неизвестная инфекция, аллергия или реакция на лекарство.





Сейчас Фоникс почти слепа. Один из её глаз сшит, чтобы предотвратить его повреждение, а второй поражён синдромом Стивена — Джонсона. Несмотря на это, девочка смогла вернуться в школу, и очень рада встрече с одноклассниками.