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Глава Microsoft обвинил КНДР в кибератаке WannaCry

15 октября 2017, 00:29

«Вирус WannaCry был распространён КНДР с помощью киберинструментов, украденных у АНБ Соединённых Штатов», — заявил Смит.

Северокорейское правительство несёт ответственность за распространение вируса-вымогателя WannaCry, об этом «с большой уверенностью» рассказал в интервью ITV президент Microsoft Брэд Смит, пишет RT.

«Я думаю, все знающие наблюдатели пришли к выводу, что вирус WannaCry был распространён КНДР с помощью киберинструментов, украденных у АНБ Соединённых Штатов», — заявил Смит.

По его словам, северокорейский вирус затронул компьютеры по меньшей мере 200 тысяч пользователей в 150 странах.

12 мая стало известно о масштабной хакерской атаке с использованием вируса WannaCry. Кибернападению подверглись компании и различные ведомства в десятках стран.


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