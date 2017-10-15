Глава Microsoft обвинил КНДР в кибератаке WannaCry

«Вирус WannaCry был распространён КНДР с помощью киберинструментов, украденных у АНБ Соединённых Штатов», — заявил Смит.

Северокорейское правительство несёт ответственность за распространение вируса-вымогателя WannaCry, об этом «с большой уверенностью» рассказал в интервью ITV президент Microsoft Брэд Смит, пишет RT.

«Я думаю, все знающие наблюдатели пришли к выводу, что вирус WannaCry был распространён КНДР с помощью киберинструментов, украденных у АНБ Соединённых Штатов», — заявил Смит.

По его словам, северокорейский вирус затронул компьютеры по меньшей мере 200 тысяч пользователей в 150 странах.

12 мая стало известно о масштабной хакерской атаке с использованием вируса WannaCry. Кибернападению подверглись компании и различные ведомства в десятках стран.