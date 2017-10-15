В Москве и Махачкале задержали готовивших теракты сторонников ИГ*
Все четверо задержанных - выходцы из Дагестана.
ФСБ и МВД пресекли деятельность законспирированной ячейки террористической организации ИГ* в Москве и Махачкале, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
В Москве и Махачкале 13 и 14 октября были задержаны четверо членов "спящей ячейки", все они выходцы из Дагестана.
Задержанные дают признательные показания о своих контактах с эмиссарами ИГ*, а также о подготовке резонансных терактов. Нападения они планировали совершить в Дагестане во время массовых мероприятий с применением самодельных взрывных устройств и холодного оружия. Готовились также покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.
"В Махачкале обнаружены два тайника, принадлежавшие преступникам, в которых находились три готовых к применению СВУ. По данному факту следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовных дел", — сообщили в НАК.
* Террористическая организация, запрещенная в России, Казахстане и ряде других стран.
Фото © РИА Новости / Андрей Стенин
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