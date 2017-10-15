В Москве клиент заколол парикмахера шампуром из-за неудачной стрижки

Парикмахер получил несколько ударов в область живота. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Зверское убийство произошло в Троицком административном округе Новой Москвы. В пятницу, 13 октября, около пяти вечера недовольный стрижкой клиент напал на парикмахера с шампуром. О произошедшем сообщает Лайф с ссылкой на телеграм-канал Mash.

На видеозаписи мужчина приближается к парикмахеру и наносит ему несколько ударов шампуром.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".