Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Москве клиент заколол парикмахера шампуром из-за неудачной стрижки

15 октября 2017, 01:58

Парикмахер получил несколько ударов в область живота. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Зверское убийство произошло в Троицком административном округе Новой Москвы. В пятницу, 13 октября, около пяти вечера недовольный стрижкой клиент напал на парикмахера с шампуром. О произошедшем сообщает Лайф с ссылкой на телеграм-канал Mash.

На видеозаписи мужчина приближается к парикмахеру и наносит ему несколько ударов шампуром.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".


Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...