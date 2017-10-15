Казахстану и России угрожают два метеорита – NASA

Предполагается, что объекты приблизятся к гравитационному полю Земли в ночь на 17 октября.

14 октября стало известно, что спутники NASA зафиксировали приближение к Земле двух метеоритов, которые могут упасть на границу России и Казахстана, сообщает портал newinform.

Метеориты носят кодовое название MS26-45. Специалисты отметили, что есть вероятность того, что часть космических объектов может сгореть в слоях атмосферы нашей планеты.

Предполагается, что объекты приблизятся к гравитационному полю Земли в ночь на 17 октября. При этом исследователи подчеркнули, что метеоритов не стоит опасаться. С высокой степенью вероятности они упадут в ненаселенной местности. К тому же, размеры объектов не представляют угрозы для окружающей среды.

Российские ученые пока эту новость не подтвердили.