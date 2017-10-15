Осадки и ветер обещают казахстанские синоптики в воскресенье
15 октября 2017, 06:00
Местами на севере, северо-западе и в центре республики ночью и утром ожидается туман.
На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки, преимущественно дождь, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Местами на севере, северо-западе и в центре республики ночью и утром ожидается туман.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром туман.
В Костанайской, Карагандинской областях – ночью туман.
В Мангыстауской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, днем гроза.
В Павлодарской, Восточно-Казхстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с.
В Астане: ясно, 10°.
В Алматы: ясно, +18°.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Rndnet
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