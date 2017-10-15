Казахстан и Польша будут тесно сотрудничать по всей повестке дня СБ ООН

В соответствии с договоренностями, достигнутыми между главами Казахстана и Польши 6-8 сентября в ходе государственного визита Президента Польши Анджея Дуды в Астану, в Варшаве состоялись двусторонние межмидовские консультации по взаимодействию двух стран в рамках работы в Совете Безопасности ООН, передает Казинформ





Казахстанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев, польскую - заместитель министра иностранных дел РП Йоанна Вронецка.





В ходе встречи казахстанский дипломат ознакомил польских коллег с приоритетами Казахстана в СБ ООН и поделился планами страны в период председательства в январе 2018 года. В свою очередь, Й. Вронецка выразила заинтересованность перенять опыт работы нашей страны в главном органе ООН и ознакомила с приоритетами Польши в период непостоянного членства в СБ ООН в 2018-2019 годы.





В ходе беседы стороны обсудили взаимодействие Казахстана и Польши в многостороннем формате, обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, в том числе по ситуации на Ближнем Востоке, Африке, Афганистане, Украине, а также нераспространения ядерного оружия, реформы ООН, предотвращения конфликтов и другие. В рамках визита делегации МИД РК также состоялась встреча с секретарем Совета безопасности Польши Павлом Солохом, на которой обсуждены вопросы дальнейшего тесного взаимодействия двух стран по всей повестке дня СБ ООН.



