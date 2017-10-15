Легендарную группу ВИА «Дос Мукасан» увековечили в бронзе в Атырау

Скульптурную композицию легендарному вокально-инструментальному ансамблю «Дос Мукасан» установили в Атырау, сообщает МИА «Казинформ»





«Я попытался в бронзе воссоздать стиль 80-х годов, когда группа была сверх популярна и покорила весь СССР, много гастролировала по зарубежным странам. Бронзовая композиция, на которой шесть музыкантов во время выступления с инструментами, установлена на гранитный постамент. Выполнена она в форме парковой архитектуры», - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» скульптор Бахытбек Мухаметжанов.





Скульптурная композиция установлена в новом ретро-парке. На его открытии выступила и группа «Дос Мукасан».





«Дос-Мукасан» - вокально-инструментальный ансамбль, созданный студентами Казахского политехнического института в 1967 году в Алма-Ате.



