В Актобе лошадь умерла во время скачек на Кубок акима
15 октября 2017, 07:19
В байге участвовали скакуны из разных регионов Казахстана и России.
Розыгрыш Кубка акима Актобе по байге завершился трагедией, сообщает Zakon.kz.
У финишной черты лошадь участников скачек из Костаная упала и умерла, говорится на страничке gazetevrika в Instagram.
В байге участвовали скакуны из разных регионов Казахстана и России и сражались за автомобиль.
Победителем соревнований на главной дистанции - 21 километр - в "Аламан байге" стал скакун "Алау" (Бейнеу, Мангыстауская область).
Фото: соцсети
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4883364-40c3d6149e9c0222ff15b2992cf87fad
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...