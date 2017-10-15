Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Актобе лошадь умерла во время скачек на Кубок акима

15 октября 2017, 07:19

В байге участвовали скакуны из разных регионов Казахстана и России.

Розыгрыш Кубка акима Актобе по байге завершился трагедией, сообщает Zakon.kz.

У финишной черты лошадь участников скачек из Костаная упала и умерла, говорится на страничке gazetevrika в Instagram.

В байге участвовали скакуны из разных регионов Казахстана и России и сражались за автомобиль.

Победителем соревнований на главной дистанции - 21 километр - в "Аламан байге" стал скакун "Алау" (Бейнеу, Мангыстауская область).

Фото: соцсети

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...