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На границе Казахстана и Китая произошло землетрясение

15 октября 2017, 07:24

Магнитуда - 4.8

В 314 км на северо-восток от города Алматы на границе Казахстана и Китая 15 октября в 05 часов 03 минуты 27 секунд алматинского времени было зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экпедиции Комитета науки МОН РК.

"Энергетический класс землетрясения - 10.0. Магнитуда - 4.8", - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Фото: КирТАГ

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