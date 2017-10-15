Астрономы открыли шесть новых галактик

Как сообщают ученые, галактики образовались через 800 миллионов лет после Большого взрыва. Также открытие, согласно астрономам, стало прорывом в сфере наблюдения галактик эпохи реионизации и поможет заложить основы для изучения процессов образования звезд.





Проект LAGER ставит перед собой цель найти объекты, которые смогут помочь в описании формирования звезд и галактик и установке времени начала этих процессов, что, по словам ученых, является сложными задачами, стоящими перед астрофизиками.





Как отмечается, после Большого взрыва Вселенная постепенно охлаждалась. Через 400 тысяч лет после этого замедлившиеся электроны и протоны получили возможность соединяться друг с другом, что стало началом темных веков между 380 тысячами и 550 миллионами лет после Большого взрыва. Затем под воздействием гравитации стали возникать звезды и галактики, начав эпоху реонизации.





Фото: ESA/Hubble & NASA



