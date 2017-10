Харви Вайнштейна исключили из Американской киноакадемии

Уточняется, что за решение об исключении Вайнштейна проголосовало больше необходимых двух третей участников совещания.

12 октября сообщалось, что полиция Нью-Йорка возобновила расследование в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Дело о домогательствах было открыто в 2004 году.





Перед этим сразу несколько работавших с Вайнштейном женщин заявили о сексуальных домогательствах с его стороны. В частности, актриса Люсия Эванс обвинила продюсера в принуждении к оральному сексу, а актриса Азия Ардженто заявила, что Вайнштейн изнасиловал ее, когда ей был 21 год. На приставания также пожаловались Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.





Вайнштейна уволили с поста сопредседателя компании The Weinstein Co 9 октября после появления статьи в New York Times. В публикации утверждается, что он заключил восемь мировых соглашений с женщинами, которые обвиняли его в нежелательных физических контактах на протяжении трех десятилетий.