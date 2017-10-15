В Кыргызстане начались президентские выборы
15 октября 2017, 08:19
На пост главы государства претендуют 11 человек.
Сегодня, 15 октября, в 8.00 в Кыргызстане начались выборы президента.
По официальным данным, проголосовать смогут 3 миллиона 25 тысяч 768 человек. В субботу 22 тысячи 281 гражданин проголосовали в стране досрочно вне помещений для голосования.
На пост главы государства претендуют 11 человек. Под номерами 11 и 13 числились Камчыбек Ташиев и Бакыт Торобаев, но они взяли самоотвод. Фамилии этих политиков в бюллетенях зачеркнули.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Sputnik Казахстан
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