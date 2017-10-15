Защитник «Атлетико» обыграл Месси финтом Зидана

На 85-й минуте Годин перехватил передачу в штрафную площадь «Атлетико», резко развернулся с мячом перед Месси и начал контратаку своей команды.

Защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин обыграл нападающего «Барселоны» Лионеля Месси финтом Зинедина Зидана, передает Лента.ру





Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте VG SPORTS.





На 85-й минуте Годин перехватил передачу в штрафную площадь «Атлетико», резко развернулся с мячом перед Месси и начал контратаку своей команды. Встреча завершилась со счетом 1:1, голами отметились полузащитник мадридцев Сауль и форвард каталонцев Луис Суарес.





Diego Godin no conoce qué es el miedo. Así salió frente a Messi. pic.twitter.com/hR2cxHNz0X — VG SPORTS (@VGSports_) 14 октября 2017 г.