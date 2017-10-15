Защитник «Атлетико» обыграл Месси финтом Зидана

15 октября 2017, 09:08

На 85-й минуте Годин перехватил передачу в штрафную площадь «Атлетико», резко развернулся с мячом перед Месси и начал контратаку своей команды.

Защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин обыграл нападающего «Барселоны» Лионеля Месси финтом Зинедина Зидана, передает Лента.ру.

Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте VG SPORTS.

На 85-й минуте Годин перехватил передачу в штрафную площадь «Атлетико», резко развернулся с мячом перед Месси и начал контратаку своей команды. Встреча завершилась со счетом 1:1, голами отметились полузащитник мадридцев Сауль и форвард каталонцев Луис Суарес.

Фото: скриншот

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