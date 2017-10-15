СМИ рассказали о происхождении богатства Лолы Каримовой-Тилляевой
15 октября 2017, 09:22
Состояние Лолы и ее мужа Тимура Тилляева основано на налоговых льготах и коррупционных схемах на ташкентском рынке «Абу Сахий».
Базирующаяся в Бухаресте (Румыния) журналистская организация The Black Sea сегодня выпустила расследование о происхождении богатства младше й дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова Лолы-Каримовой-Тилляевой и ее супруга Тимура Тилляева, сообщает Ц-1.
В этом году пара переживала настоящий триумф: перед ней распахнули двери кинофестивали в Каннах и Венеции, фотографии Лолы появились в престижном американском журнале Vanity Fair, она презентовала парфюм The Harmonist, а также инсталляцию на экологическую тему «Капля» в центре Парижа.
Принятая высшим обществом в Европе и США, семейная чета Тилляевых и их трое детей ведут соответствующий образ жизни.
Как рассказывала Лола журналу Vanity Fair, ее семья проживает на два дома: в Женеве и Лос-Анджелесе (вилла в Швейцарии в 2010 году обошлась паре в 30 млн евро, а дворец в США – в 50 млн долларов).
По данным расследования издания, состояние Лолы и ее мужа Тимура Тилляева основано на налоговых льготах и коррупционных схемах на ташкентском рынке «Абу Сахий».
Только в 2013–2014 годах Тилляевы накопили 127 млн долларов, скрытых на офшорных счетах в Объединенных Арабских Эмиратах и Швейцарии, утверждают журналисты.
Все начинается в Дубае
Сердце схемы Тимура Тилляева – торговая компания Securtrade, зарегистрированная в Дубае в 2013 году. Единственный акционер – сам Тилляев. Руководит Securtrade Довронбек Алимбеков – инженер и чемпион узбекских боевых искусств.
Securtrade ведет бизнес с помощью десятков компаний-оболочек, зарегистрированных в налоговых гаванях.
Компания продает импортные товары, такие как одежда и телевизоры, другим торговым компаниям, которые поставляют их на основной оптовый рынок Ташкента – «Абу Сахий». 25-гектарный оптовый рынок промышленных товаров был основан Тилляевым в 2006 году.
Также зятю покойного президента принадлежит группа компаний Silk Road, бизнес-компания по грузовым перевозкам, тесно связанная с «Абу Сахий», со штаб-квартирой в нескольких сотнях метров от рынка.
Securtrade более чем успешна: документы за 2013 и 2014 годы показывают, что за этот период компания достигла минимум 127 млн долларов прибыли от оборота в 151 млн долларов. Другими словами, прибыль компании составляет 85%!
За счет этих доходов были профинансированы такие расходы супругов Тилляевых: 1,2 млн долларов США – Vertort LCC (американская компания, владеющая виллой пары в Беверли-Хиллз), и 675 тысяч долларов получил Harmonist Inc. (американская компания, управляющая бутиком Lola в Лос-Анджелесе).
Шотландия и Швейцария
Конечные клиенты Securtrade базируются в комнате в центре Эдинбурга и в деревне Дуглас, в округе Южный Ланаркшир (Шотландия).
Эта деревня прославилась тем, что предоставляет услуги «почтовых ящиков» и позволяет скрыть реальных владельцев компаний.
Кроме того, журналисты нашли в документах ряд проблемных транзакций.
Например, в ноябре 2013 года Securtrade купил пять партий одежды от китайского экспортера. Затем Securtrade продал Titan Traders товар за 9 млн долларов, который реализовал их шотландской компании Five Star.
Но документы, полученные EIC, предполагают, что за этим денежным потоком не может быть реальной торговли товарами.
Взятки в Дубае
Авторы расследования утверждают, что деятельность Тимура Тилляева в ОАЭ уже вызывала подозрения у властей эмирата.
В мае 2013 года полиция Шарджи начала расследование в отношении Silk Road FZE (одной из компаний Тилляева) по подозрению в отмывании денег. Два узбекских менеджера компании были допрошены, а их паспорта конфискованы. Но в конечном итоге им разрешили покинуть страну.
По странному совпадению, управляющий Securtrade Довронбек Алимбеков встречался с шейхом Шарджи Султан бин Мухаммадом Аль-Касими и предложил «Роллс-Ройс» шейху.
В 2014 году подозрения властей ОАЭ вызвала еще одна компания в сети Тимура Тилляева – Silk Road Cargo, базирующаяся в Дубае.
В октябре 2014 года узбекский директор Silk Road Cargo Алексей Яицкий был арестован и заключен в тюрьму за коррупцию в Дубае. В конечном итоге ему разрешили покинуть страну… за взятку в 100 тысяч долларов.
Следующим местом работы опального менеджера стал лондонский офис авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари». Но в профиле на LinkedIn Яицкий указал, что является советником Silk Road.
Примечательно, что Алексея Яицкого и Довронбека Алимбекова авторы статьи называют соратниками «узбекского крестного отца» Салима Абдувалиева.
Марк Раймонд, адвокат Тилляевых, все обвинения расследователей назвал необоснованными и добавил, что документы «украдены или изготовлены бывшим консультантом», у которого конфликт с Тимуром Тилляевым.
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