Двое мужчин погибли в ДТП во время трансляции в Snapchat

Двое жителей Саудовской Аравии сняли на видео последние секунды своей жизни, ведя прямую трансляцию в Snapchat во время движения по дороге, сообщает “ Комсомольская правда ».





Авария произошла на минувшей неделе недалеко от границы с Иорданией. Владелец легковушки и его приятель — оба они не были пристегнуты ремнями безопасности — на высокой скорости двигались по трассе и одновременно вели трансляцию через детище выпускников Стэнфордского университета. Водитель то и дело отвлекался от дороги, передавая приветы подписчикам и что-то ища в карманах, так что поздно заметил, как оказался на «встречке». В последний момент он попытался вернуться на свою полосу, но ему не хватило пространства — в легковушку лоб в лоб врезалась машина.





Мужчина, который держал телефон и вел трансляцию, погиб на месте аварии, а владелец авто скончался спустя некоторое время в больнице, не приходя в сознание.





По некоторым данным, смертельные травмы получил и водитель встречной машины, однако правоохранители не подтвердили эту информацию.







