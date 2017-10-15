Двое мужчин погибли в ДТП во время трансляции в Snapchat
15 октября 2017, 09:39
По некоторым данным, смертельные травмы получил и водитель встречной машины.
Двое жителей Саудовской Аравии сняли на видео последние секунды своей жизни, ведя прямую трансляцию в Snapchat во время движения по дороге, сообщает “Комсомольская правда».
Авария произошла на минувшей неделе недалеко от границы с Иорданией. Владелец легковушки и его приятель — оба они не были пристегнуты ремнями безопасности — на высокой скорости двигались по трассе и одновременно вели трансляцию через детище выпускников Стэнфордского университета. Водитель то и дело отвлекался от дороги, передавая приветы подписчикам и что-то ища в карманах, так что поздно заметил, как оказался на «встречке». В последний момент он попытался вернуться на свою полосу, но ему не хватило пространства — в легковушку лоб в лоб врезалась машина.
Мужчина, который держал телефон и вел трансляцию, погиб на месте аварии, а владелец авто скончался спустя некоторое время в больнице, не приходя в сознание.
По некоторым данным, смертельные травмы получил и водитель встречной машины, однако правоохранители не подтвердили эту информацию.
Фото: скриншот
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